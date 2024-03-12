Корабли России, Китая и Ирана начали совместные учения в Оманском заливе

В Оманском заливе началось выполнение задач международных военно-морских учений "Морской пояс безопасности – 2024", в которых принимают участие корабли военно-морского флота России, а также военно-морских сил Китая и Ирана.
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