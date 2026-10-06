Страна и люди
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Страна и люди

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Ипотечный брокер снял вопрос о новых платежах по семейной ипотеке

Ипотечный брокер снял вопрос о новых платежах по семейной ипотеке

Условия по семейной ипотеке изменились, и теперь наиболее выгодные параметры сохраняются для семей с большим количеством детей.

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