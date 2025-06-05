Ни для кого не секрет, что предельно сдержанная реакция Кремля на террористические атаки, совершенные преступным киевским режимом 1 июня как против аэродромов базирования стратегической авиации ВКС России, так и против мирной инфраструктуры в приграничных областях, вызвала у многих россиян недоумение, граничащее с возмущением.