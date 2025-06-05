Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Максимальная выдержка»: почему молчала Москва и что теперь будет

«Максимальная выдержка»: почему молчала Москва и что теперь будет

Ни для кого не секрет, что предельно сдержанная реакция Кремля на террористические атаки, совершенные преступным киевским режимом 1 июня как против аэродромов базирования стратегической авиации ВКС России, так и против мирной инфраструктуры в приграничных областях, вызвала у многих россиян недоумение, граничащее с возмущением.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
А он не думает, ему вынь и положи возмездие!
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8 час.
Людмила Фирстова
https://cont.ws/@bezuhoff/3057146
Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины - bezuhoff — КОНТ
cont
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8 час.
Александр Симаков
До тебя ещё не дошло, что враг у нас - коллективный запад, а Украина всего лишь инструмент в его руках?
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6 час.
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