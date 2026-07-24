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Анабарское плато - странное геологическое образование. Связано ли оно с полюсом холода и магнитной аномалией в этом месте?

Анабарское плато - странное геологическое образование. Связано ли оно с полюсом холода и магнитной аномалией в этом месте?

Анабарское плато - странное геологическое образование. Связано ли оно с полюсом холода и магнитной аномалией в этом месте? Если посмотреть на геологическую карту страны в районе Таймыра, восточнее плато Путорана, то можно увидеть, что в окружении пород Кембрийской системы (с возрастом 538-486 млн.

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Комментарии
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Владимир Самборский
По поводу роста средней температуры в Сибири на 5 гр. В книге Ливенцова &quot;Откровения Высшего Космического Разума&quot; как раз говорится о среднем потеплении на Земле в 1,5 - 2 гр., но в Сибири оно вырастет существенно больше! На мой взгляд, это &quot;работа&quot; Великого Солнца Энергии, запущенного в действие в 2003 году.
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