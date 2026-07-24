Анабарское плато - странное геологическое образование. Связано ли оно с полюсом холода и магнитной аномалией в этом месте? Если посмотреть на геологическую карту страны в районе Таймыра, восточнее плато Путорана, то можно увидеть, что в окружении пород Кембрийской системы (с возрастом 538-486 млн.
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