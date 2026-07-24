Анабарское плато - странное геологическое образование. Связано ли оно с полюсом холода и магнитной аномалией в этом месте?

Владимир Самборский

По поводу роста средней температуры в Сибири на 5 гр. В книге Ливенцова "Откровения Высшего Космического Разума" как раз говорится о среднем потеплении на Земле в 1,5 - 2 гр., но в Сибири оно вырастет существенно больше! На мой взгляд, это "работа" Великого Солнца Энергии, запущенного в действие в 2003 году.