Выбор сделан: Мари Краймбрери оставляет ребенка

Супруга Давида Манукяна приготовила зрителям сюрприз. Марий Краймбрери и Давид Манукян с ребенком соцсетиНе прошло и месяца после родов, а Мари Краймбрери уже успела написать новую песню и готова выйти на сцену на церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025.