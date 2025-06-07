Выбор сделан: Мари Краймбрери оставляет ребенка

Супруга Давида Манукяна приготовила зрителям сюрприз. Марий Краймбрери и Давид Манукян с ребенком соцсетиНе прошло и месяца после родов, а Мари Краймбрери уже успела написать новую песню и готова выйти на сцену на церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025.
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