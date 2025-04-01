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Московский комсомолец в Израиле

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В США требуют отклонить назначение итальянской подстрекательницы в ООН

В США требуют отклонить назначение итальянской подстрекательницы в ООН

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст и группа американских законодателей призвали президента Совета ООН по правам человека Юрга Лаубера отклонить повторное назначение Франчески Альбанезе на должность специального докладчика по оккупированным палестинским территориям .

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