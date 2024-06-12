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Раскрыта трудовая правда о распаде СССР: Ельцин не был предателем

Раскрыта трудовая правда о распаде СССР: Ельцин не был предателем

2 дня назад 3,7K прочитали Конспирология ставит крест на декоммунизации России, начатой во время перестройки.

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Комментарии
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Н
Наталья
Посмотрела откуда &quot;опус&quot;.... екатеринбург... понятно... и фамилия &quot;примечательная&quot;... бред сивой кобылы ,авторишка!.. либераха...
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Астон Мартин
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