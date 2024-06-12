2 дня назад 3,7K прочитали Конспирология ставит крест на декоммунизации России, начатой во время перестройки.
Раскрыта трудовая правда о распаде СССР: Ельцин не был предателем
Комментарии
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Н
Наталья
Посмотрела откуда "опус".... екатеринбург... понятно... и фамилия "примечательная"... бред сивой кобылы ,авторишка!.. либераха...
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5 час.
Астон Мартин
антисоветская гнилая мерзкая агитка ...""" В конце концов, надо понимать, что легитимность нынешнего строя коренится в августовской революции 1991 года, которой руководил Борис Ельцин""". убили СССР мрази...
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47 мин.
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