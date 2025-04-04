ИИ предсказал мировой хаос

ИИ-модель, созданная некоммерческой организацией из Беркли (Калифорния) A.I. Futures Project, предсказала, что в 2027 году мощные системы искусственного интеллекта станут умнее людей и посеют мировой хаос.
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