Круизный лайнер "Владимир Жириновский" успешно завершил второй этап испытаний

max.ru/ОСК | Балтийский завод Круизный лайнер проекта PV300VD "Владимир Жириновский" успешно завершил второй этап заводских ходовых испытаний и вернулся на Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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