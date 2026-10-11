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Круизный лайнер "Владимир Жириновский" успешно завершил второй этап испытаний

Круизный лайнер "Владимир Жириновский" успешно завершил второй этап испытаний

max.ru/ОСК | Балтийский завод Круизный лайнер проекта PV300VD "Владимир Жириновский" успешно завершил второй этап заводских ходовых испытаний и вернулся на Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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