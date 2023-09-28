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Форум лидеров страхового рынка – 2023

Форум лидеров страхового рынка – 2023

Форум лидеров страхового рынка пройдет 24 октября в Москве при традиционной поддержке ВСС и РСА. В числе ожидаемых спикеров: президент ВСС и РСА Евгений Уфимцев, вице-президент ВСС Виктор Дубровин, директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, первые лица крупнейших страховых компаний — «Росгосстраха», «СберСтрахования», «Страхового дома ВСК», «Согласия», «Капитал Life», «АльфаСтрахования», «Ингосстраха» и других.

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