На Украине упразднят категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

В Киеве решили оставить две категории граждан в рамках мобилизационных мероприятий в стране.В законопроекте, который в разработке на Украине, останется только две категории граждан в рамках мобилизационных мероприятий: полная пригодность или непригодность.
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