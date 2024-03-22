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На Украине упразднят категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

На Украине упразднят категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

В Киеве решили оставить две категории граждан в рамках мобилизационных мероприятий в стране.В законопроекте, который в разработке на Украине, останется только две категории граждан в рамках мобилизационных мероприятий: полная пригодность или непригодность.

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