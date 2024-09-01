Установлены личности граждан Франции, подозреваемых в военных преступлениях

Личности подозреваемых в военных преступлениях в Харьковской области граждан иностранных государств стали известны в центре фиксации преступлений, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, 1 сентября передает РИА Новости.
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