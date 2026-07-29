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Анализ крови точно выявляет активный туберкулез

Анализ крови точно выявляет активный туберкулез

Туберкулез обычно диагностируют по анализу мокроты. Однако на ранних стадиях болезни или при низком количестве бактерий в дыхательных путях некоторые пациенты не могут выделить достаточное количество мокроты для исследования.

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