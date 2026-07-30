Адвокат призвала проверить старые лайки после включения Дурова* в список экстремистов

После внесения основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов пользователям следует внимательно отнестись к своим публикациям и реакциям в интернете, связанным с Дуровым, в том числе оставленным несколько лет назад.
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