Страна и люди
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Страна и люди

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Адвокат призвала проверить старые лайки после включения Дурова* в список экстремистов

Адвокат призвала проверить старые лайки после включения Дурова* в список экстремистов

После внесения основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов пользователям следует внимательно отнестись к своим публикациям и реакциям в интернете, связанным с Дуровым, в том числе оставленным несколько лет назад.

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