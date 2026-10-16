Европейский союз (ЕС) планирует в 2027 году запустить программу наблюдения за Арктикой. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.
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«ЕС запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году в рамках более масштабного стремления улучшить региональные связи и противодействовать растущим амбициям РФ и США» ................. но это если не сдохнут зимой раньше..... или Зеля или кто ни будь вместо него не потребует еще денег на защиту.