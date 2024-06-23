В калужской реке из-за загрязнения случилась массовая гибель рыбы

В реке Истья в Боровском районе обнаружен массовый замор рыбы. Калужская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по этому факту, выслав на место происшествия специалистовВ реке Истья в Боровском районе обнаружен массовый замор рыбы.
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