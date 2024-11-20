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Военное обозрение

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«Передавали и будем продолжать это делать»: представитель Госдепа США подтвердил передачу Украине данных разведки

«Передавали и будем продолжать это делать»: представитель Госдепа США подтвердил передачу Украине данных разведки

США отрицают вмешательство в конфликт на Украине.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ЗРЯ ХОРОХОРЯТСА , ещё  НИ РАЗ  ПРИЛЕТИТ ОТВЕТОМ ,  что  ВЗВОЮТ НЕ я по  ДЕТСКИ ...!!!
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