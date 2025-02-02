Вице-канцлер Германии предупредил о возможных мерах Европы в ответ на пошлины США

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата, кандидат на пост главы правительства от партии "зеленых" Роберт Хабек считает, что пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, приведут к росту инфляции в самих Штатах, и предупредил, что Европа готова принять ответные меры.
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