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Мода и Шоу-бизнес

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«Умерла так умерла. Все умирают», — сын Светличной жестко высказался о матери

Вчера состоялась прощальная церемония со Светланой Светличной. Пресса постаралась скорее связаться с детьми звезды советского кино, чтобы выразить свои соболезнования, однако, встретив сына актрисы, столкнулась с холодностью мужчины.

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