Вчера состоялась прощальная церемония со Светланой Светличной. Пресса постаралась скорее связаться с детьми звезды советского кино, чтобы выразить свои соболезнования, однако, встретив сына актрисы, столкнулась с холодностью мужчины.
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