Аэропорт Сухума могут открыть уже в мае

Аэропорт Сухума в Абхазии может начать полноценную работу уже в мае этого года. По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, в феврале аэропорт планируется использовать для первого тестового рейса, а к началу летнего сезона наладить регулярное авиасообщение.