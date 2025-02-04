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Кактус путешественник

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Аэропорт Сухума могут открыть уже в мае

Аэропорт Сухума в Абхазии может начать полноценную работу уже в мае этого года. По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, в феврале аэропорт планируется использовать для первого тестового рейса, а к началу летнего сезона наладить регулярное авиасообщение.

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