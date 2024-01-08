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Депутат Бессараб рассказал об индексации выплат с 1 февраля

Депутат Бессараб рассказал об индексации выплат с 1 февраля

Большинство соцвыплат будут увеличены на 7,5 процентов с первого февраля текущего года. передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

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