Депутат Бессараб рассказал об индексации выплат с 1 февраля

Большинство соцвыплат будут увеличены на 7,5 процентов с первого февраля текущего года. передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб.
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