Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.18. Коротко о некоторых мостах и каналах

Начну с Большеохтинского моста — завораживающее своей сложностью и красотой сооружение▫️Открытие моста было приурочено к 200-летнему юбилею Полтавской битвы, триумфатором которой был Петр I, именно поэтому изначально его назвали в честь императора мост Императора Петра ВеликогоСтроительство моста началось в 1909 г, накануне 200-летия Полтавской битвы.