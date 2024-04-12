Евросоюз 15 апреля начнет согласовывать план помощи Украине за счет активов РФ

Постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) 15 апреля проведут заседание, в ходе которого начнут процедуру согласования инициативы Европейской комиссии (ЕК) по использованию доходов от заблокированных российских активов для военной помощи Украине.
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