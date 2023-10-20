"Роснефть" совместно с Китаем проведет исследования по ГРП

Научный институт "Роснефти" в Уфе и Научно-исследовательский институт при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП), сообщает пресс-служба компании.