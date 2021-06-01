15-летний сын Мадонны восхитил ее поклонников дефиле в женском платье

15-летний приемный сын певицы Мадонны Дэвид нарядился в женское платье и восхитил фанатов матери. 15-летний сын Мадонны восхитил ее поклонников дефиле в женском платьеНа своей странице в Instagram Мадонна опубликовала видео с дефиле своего сына.