В Барнауле пожаловались на "ужас" в подъездах жилой пятиэтажки

Пользователи соцсетей обвинили во всем самих жильцов Подъезд на Рубцовской, 12 / Фото: Barnaul 22 Житель Барнаула поделился "ужасом подъездов" жилой пятиэтажки по улице Рубцовской, 12, в поселке Восточном.
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