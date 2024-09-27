Психолог Наумова перечислила самые яркие признаки аутизма у ребенка

Заболевание нужно диагностировать на ранних стадиях По словам психолога Натальи Наумовой, аутизм является психическим заболеванием, которое связано с нарушением социальной адаптации, речи и психического развития.
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