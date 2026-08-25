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Телеканал «Футбол» о расследовании Англии и Шотландии по поводу нелегальных трансляций в России: «Информация не имеет под собой никаких оснований. Вынуждены поставить переговоры с EFL на паузу»

Телеканал «Футбол» назвал безосновательными обвинения в нелегальных трансляциях матчей Чемпионшипа и чемипоната Шотландии.

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