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Ефимов: более 21 тыс. горожан получили ключи от квартир по реновации в САО

Ефимов: более 21 тыс. горожан получили ключи от квартир по реновации в САО

На севере Москвы со старта программы реновации договоры на жилье заключили жители 101 дома. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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