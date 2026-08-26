Во Франции экс-министр предлагает создать новую федерацию стран Европы

Шесть стран Европейского союза могут создать свою собственную федерацию. С таким предложением выступил бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, занимавший этот пост довольно длительное время - с 2017 по 2024 год.
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