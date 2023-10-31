Правительство РФ выделит регионам дополнительные средства на борьбу с сахарным диабетом

В 2023 году регионы получат более 3,6 миллиардов рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров и на оснащение больниц в селах оборудованием, необходимым для диагностики сахарного диабета.
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