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В Украине заметили парковку с суперкарами на миллион долларов

В Украине заметили парковку с суперкарами на миллион долларов

В Днепре запечатлели парковку с дорогими авто, стоимость под миллион долларов. На фотографии можно увидеть Lamborghini Huracan, Nissan GT-R и самый дорогой McLaren 720S, способный разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить максимальные 340 км/ч.

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