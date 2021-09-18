В Украине заметили парковку с суперкарами на миллион долларов

В Днепре запечатлели парковку с дорогими авто, стоимость под миллион долларов. На фотографии можно увидеть Lamborghini Huracan, Nissan GT-R и самый дорогой McLaren 720S, способный разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить максимальные 340 км/ч.