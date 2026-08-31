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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла 20 домашних матчей подряд в Ла Лиге. 1.13 – обыграет «Райо Вальекано»

«Барселона» встретится с «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб выиграл 20 домашних матчей подряд в чемпионате Испании.

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