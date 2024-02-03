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Актер из «Универа» Дмитрий Овчинников умер в 50 лет

Актер из «Универа» Дмитрий Овчинников умер в 50 лет

Российский актер Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет, сообщает rg.ru. Овчинников родился в 1973 году в Москве и получил образование в Московском государственном университете искусств, а также в Школе драмы Германа Сидакова.

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