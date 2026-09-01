Клава Кока вызвала споры о похудении после фото в купальнике

Русская певица Клава Кока вызвала ажиотаж в Instagram (запрещён в РФ) своим фото в купальнике, вызвав у подписчиков подозрения в использовании инъекций для похудения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пугающее "пророче...
- GS АКРА: Цены на коф...
- "Главный зумер" с...
Много конечно новостей я про нее слышала, по началу тоже думала что она на седжаро так скинула, фигура то реально преобразилась) Но по-моему она где-то говорила что нет, хотя кто ее знает конечно)
Я тоже думала что Клава на чем то вроде велгии эко фигурку поддерживает) просто не все хотят делится секретиками)