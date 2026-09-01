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Царьград

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Клава Кока вызвала споры о похудении после фото в купальнике

Клава Кока вызвала споры о похудении после фото в купальнике

Русская певица Клава Кока вызвала ажиотаж в Instagram (запрещён в РФ) своим фото в купальнике, вызвав у подписчиков подозрения в использовании инъекций для похудения.

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Марина Долина

Много конечно новостей я про нее слышала, по началу тоже думала что она на седжаро так скинула, фигура то реально преобразилась) Но по-моему она где-то говорила что нет, хотя кто ее знает конечно)