Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру полузащитников команды Жедсона Фернандеша и Романа Зобнина после матча 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Родины» (3:1).
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