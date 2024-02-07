Театр абсурда
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Театр абсурда

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Интервью, которое будет смотреть весь мир.

Интервью, которое будет смотреть весь мир.

Только что прогремело заявление Такера из самого сердца России.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Он уже взял интервью , вчера ..см ТВ..А Песков сказал &quot;&quot;Как только интевью будет готово , так сразу покажем&quot; В воскресенье по 2 россйскому каналу будет точно , в передаче &quot;Москва. Кремль . Путин&quot;.
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13 час.
Александр Глущенко
похоже рагули укрорейха уже видели интервью и теперь бьются в истерике ..👇 ***Взявший интервью у Путина Такер Карлсон попал в базу украинского «Миротворца»   ***
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13 час.
лл
лина любимцева
Еще бы нам  показали это интервью. Буду ждать с нетерпением.
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13 час.

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