Александр Глущенко Он уже взял интервью , вчера ..см ТВ..А Песков сказал ""Как только интевью будет готово , так сразу покажем" В воскресенье по 2 россйскому каналу будет точно , в передаче "Москва. Кремль . Путин".

Александр Глущенко похоже рагули укрорейха уже видели интервью и теперь бьются в истерике ..👇 ***Взявший интервью у Путина Такер Карлсон попал в базу украинского «Миротворца» ***