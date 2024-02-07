Только что прогремело заявление Такера из самого сердца России.
Интервью, которое будет смотреть весь мир.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
Он уже взял интервью , вчера ..см ТВ..А Песков сказал ""Как только интевью будет готово , так сразу покажем" В воскресенье по 2 россйскому каналу будет точно , в передаче "Москва. Кремль . Путин".
Ответить
13 час.
Александр Глущенко
похоже рагули укрорейха уже видели интервью и теперь бьются в истерике ..👇 ***Взявший интервью у Путина Такер Карлсон попал в базу украинского «Миротворца» ***
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
Еще бы нам показали это интервью. Буду ждать с нетерпением.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии