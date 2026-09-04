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Царьград

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Любовник‑чиновник, новый насильник и тесная камера. Малахов вскрыл новые тайны скандальной Шурыгиной

Любовник‑чиновник, новый насильник и тесная камера. Малахов вскрыл новые тайны скандальной Шурыгиной

Имя Дианы Шурыгиной в 2026 году вновь на слуху. Андрей Малахов взялся за историю и раскрыл ранее не известные детали.

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