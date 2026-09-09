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ИА Реалист

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США и Иран расширяют зону ударов: танкеры, суда и база в Иордании

США и Иран расширяют зону ударов: танкеры, суда и база в Иордании

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 8 сентября американские силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров — четыре в Оманском заливе и один у острова Харк в Персидском заливе.

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