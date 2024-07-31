Финал СВО приближается: гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату Ольга БезродняяГригорий Кваша – выдающийся математик, который разработал уникальный метод прогнозирования будущих событий.
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