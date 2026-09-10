Альпинистов в Кабардино-Балкарии отбросило ударной волной и накрыло обвалом

РЕН ТВ Альпинистов, погибших под лавиной в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сначала отбросило ударной волной на расстояние до 300 метров, а затем накрыло обвалом.
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