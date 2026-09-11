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Новости Тамбова

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Жители дома на Киквидзе третью неделю задыхаются из-за разлива канализации в подвале

Жители дома на Киквидзе третью неделю задыхаются из-за разлива канализации в подвале

Фото: скриншот видео «Народный Фронт | Тамбовская область" Коммунальщики и управляющая организация пока не разобрались, кто должен устранить последствия аварии.

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