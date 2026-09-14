Zero Hedge
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Zero Hedge

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Lindsay Clancy Juror Admits To Feminist Motives Behind Trial

Lindsay Clancy Juror Admits To Feminist Motives Behind Trial

Lindsay Clancy Juror Admits To Feminist Motives Behind Trial It's not surprising, but it is discouraging how accurate the conservative analysis of the Lindsay Clancy trial has become.

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