Lindsay Clancy Juror Admits To Feminist Motives Behind Trial It's not surprising, but it is discouraging how accurate the conservative analysis of the Lindsay Clancy trial has become.
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