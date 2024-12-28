Lemontron — полностью портативный 3D-принтер с открытым исходным кодом — уже здесь

Ранее на этой неделе дебютировал суперпортативный 3D-принтер с открытым исходным кодом под названием Lemontron, представляющий собой новый инвертированный 3D-принтер начального уровня, сборка которого обойдется примерно в 413 долларов, в основном из имеющихся компонентов, но также требует печати печатной платы на заказ.