Фестиваль бардовской песни “Солнечный ветер” пройдёт в Сочи 🗓 9-11 августа 📍 Юбилейная, 48 👥 Вход и участие свободные 🤟 Интересный Сочи.
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Фестиваль бардовской песни “Солнечный ветер” пройдёт в Сочи 🗓 9-11 августа 📍 Юбилейная, 48 👥 Вход и участие свободные 🤟 Интересный Сочи.