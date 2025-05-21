Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

Представлены новые герои СВО. Ефрейтор Максим Николаев в ходе наступления мотострелков, рискуя собой под минометным обстрелом, починил поврежденную аппаратуру связи и восстановил координацию подразделений с командованием.
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