Эксперт рассказал, на какие инструменты фондового рынка стоит обратить внимание

Рынок ценных бумаг очень многообразен и неоднороден, он позволяет достигать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, поэтому всё зависит от того, за чем именно приходит на него инвестор, отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.