Красноярский стилист Полина Бородкина рассказала о крутизне шопинга в секонд-хендах

Привет! На связи корреспондент NGS24.RU и стилист устойчивой моды Полина Бородкина. Я уже довольно долго сортирую вторсырье и хожу в магазины со своими шоперами и экомешками, а в кофейни —со своей кружкой.
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