Li Auto изменила стратегию и отложила запуск производства электрического внедорожника

По словам основателя и генерального директора Li Auto Ли Хянга, компания изменила свою стратегию и не стала выводить на авторынок свой первый полностью электрический внедорожник до второго квартала 2025 года.
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