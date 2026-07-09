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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 9 июля: цены, есть ли дефицит

Ситуация с бензином в Челябинске 9 июля: цены, есть ли дефицит

Как переписали ценники на топливо за последние дни. Челябинская область продолжает удерживать одни из самых низких цен на бензин в России, однако общероссийский тренд на удорожание топлива не обходит регион стороной.

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